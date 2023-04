Bologna, rapina con le forbici in un negozio di alimentari in via Azzurra

Bologna, 17 aprile 2023 - Armato di forbici ha minacciato e rapinato il titolare di un alimentari. Il malvivente, un trentasettenne di origini tunisine, è stato bloccato poco dopo dai carabinieri che lo hanno arrestato e portato in carcere.

È quanto accaduto pochi giorni fa in via Azzurra, quando un uomo vestito con un pantalone scuro della tuta, una felpa nera con delle tasche centrali e un cappellino di colore nero con visiera è entrato in un minimarket di via Azzurra, il "Titas alimentari", minacciando con una forbice il titolare, un quarantaduenne di origini bengalesi, per farsi consegnare l'incasso. Quanto stava avvenendo all'interno del negozio è stato ripreso delle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio e notato da un passato attirato dalle urla concitate del titolare e del malvivente.

Dopo la rapina, il malvivente è fuggito in strada, inseguito dal quarantaduenne e dal testimone in sella a una bici elettrica. I due hanno seguito l'uomo a distanza, nonostante questi avesse preso un bus e sia sceso poco dopo alla fermata "Tangenziale San Vitale", proseguendo a piedi in direzione periferia. Durante l’inseguimento, uno dei due testimoni, è rimasto in costante contatto telefonico con la centrale operativa dei carabinieri, aggiornando i militari dell'Arma sulla posizione del rapinatore, elemento utile ai carabinieri per individuare l'uomo mentre camminava sul marciapiede, nelle vicinanze del supermercato Esselunga, lungo il viale Felsina.

I militari dell'Arma hanno così perquisito il trentasettenne trovandolo in possesso delle banconote, 120 euro, sottratte al titolare dell'alimentari, mentre le forbici usate per la rapina sono state trovate all'interno del minimarket. Su disposizione della Procura della Repubblica, il trentasettenne è stato portato in carcere in attesa della convalida dell’arresto.