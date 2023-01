Rapina al Fossolo di Bologna, accoltellato a 17 anni

I carabinieri sono intervenuti in via Lincoln per la segnalazione di una rissa

Bologna, 22 gennaio 2023 - Colpito alla testa, con più coltellate superficiali, al culmine di una lite con alcuni coetanei. Vittima dell’aggressione, non è chiaro se nata a scopo di rapina o in una sorta di regolamento di conti, un diciassettenne di origine nordafricana. La vicenda, su cui indagano i carabinieri, è avvenuta venerdì sera, intorno alle 22,30, di fronte al centro commerciale Fossolo 2. A dare l’allarme al 112 alcuni passanti, che avevano notato un gruppetto di ragazzi, molto giovani, prendersi a botte e avevano visto spuntare anche un coltello.

All’arrivo dei militari, in via Lincoln non c’era più nessuno, ma dopo una rapida ricerca, i carabinieri hanno rintracciato il diciassettenne, che aveva una vistosa ferita sulla testa, in via Emilia Levante. Il ragazzo, che era in monopattino, ha raccontato loro di essere stato aggredito da due persone, presumibilmente straniere, che gli avevano appena rubato lo zaino con dentro soldi e documenti.

Pur di impossessarsi della borsa, gli aggressori, stando alle dichiarazioni del diciassettenne, non avrebbero esitato a colpirlo con più coltellate, sferrate all’altezza del viso, fortunatamente non profonde, né così gravi da compromettere nervi o arterie. Benché ferito, il ragazzo ha detto anche di aver tentato di inseguire i suoi aggressori, per cercare di riprendersi lo zaino. Una rapina, insomma, quella dettagliata dalla vittima, che ha anche fornito una descrizione dei due, rifiutando però di essere soccorsa dai sanitari del 118, malgrado il vistoso taglio dietro l’orecchio. I carabinieri hanno rintracciato i testimoni che avevano dato l’allarme e che avevano parlato di quattro persone in lite tra loro, senza però riuscire a descriverle. Sul posto è arrivato anche il fratello maggiore del ragazzo, per riportarlo a casa e valutare se andare poi in ospedale perché venisse medicato.

Una storia su cui adesso stanno cercando di fare luce i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del centro commerciale, che dovranno essere visionate per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e riuscire a individuare gli autori della violenta aggressione al diciassettenne.