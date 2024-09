Rapina gioielleria e viene arrestato: “Dovevo pagare un debito di droga”

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 agosto 2024 – E’ entrato nella gioielleria nella piazza del centro Meridiana di Casalecchio e ha minacciato le commesse con uno taser, ossia uno storditore elettrico, e si è fatto consegnare vari oggetti preziosi nelle vetrine del negozio. Ma, poco dopo, è stato arrestato.

E’ successo nella gioielleria ‘Stroili Oro’ ieri poco prima della chiusura, alle 19,30. Preso il rapinatore è scappato a piedi e alle povere commesse non è rimasto che dare l’allarme. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e ai vari particolari notati nella visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso del negozio hanno capito chi fosse l’uomo: un giovane di 39 anni, volto noto ai militari per i suoi trascorsi e i precedenti anche per rapina.

I militari hanno così provato a vedere se lo trovavano a casa e così è stato. Il rapinatore è stato bloccato poco lontano dal suo appartamento: aveva un paio di occhiali usati durante la rapina e una somma di denaro contante pari a 700 euro circa, più alcune dosi di sostanza stupefacente.

Il 39enne, che ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di avere compiuto la rapina per saldare un debito di droga. L’uomo, che potrebbe essere il responsabile anche di una precedente rapina commessa mercoledì 14 agosto sempre nello stesso negozio con modalità molto simili, è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è stato portato in una cella del carcere della Dozza di Bologna.