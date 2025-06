Tenta la rapina in una gioielleria: arrestato un 44enne

Bologna, 20 giugno 2025 – Prova a rubare 11mila euro di gioielli. Per farlo aggredisce anche l’addetto alla sicurezza del negozio che si trova dentro il centro commerciale di via Larga. La polizia, con la Squadra mobile, giovedì intorno alle 12 interviene e arresta l’uomo, un georgiano di 44 anni, accusato di tentata rapina impropria.

Il classe ’81 si era avvicinato a una vetrina per osservare la merce esposta e poco dopo era riuscito ad aprirne una, senza danneggiarla, e ha iniziato a nascondere nella tasca dei pantaloni numerosi preziosi, poi restituiti dalle forze dell’ordine al negoziante. L’addetto alla sicurezza però, un 47enne italiano, si è accorto. Da qui è nata una colluttazione, dove il malfattore ha perso anche numerosi oggetti preziosi che aveva nella tasche, come bracciali e collane, per un valore complessivo di 11.287 euro.

Stamattina per il 44enne georgiano è arrivata la convalida dell’arresto in tribunale. Disposto per lui il divieto di dimora.