Paura in centro a Bologna: colpo in gioielleria in via Indipendenza, commessa insegue il rapinatore

Bologna, 30 novembre 2024 – Giornata movimentata quella di ieri, nel centro di Bologna, dove le volanti della Polizia di Stato sono intervenute più volte su segnalazione di cittadini rimasti vittime di rapine.

Rapina in una gioielleria di via Indipendenza

Ieri pomeriggio un uomo di 45 anni di nazionalità messicana, con la scusa di farsi mostrare alcune collane d’oro, dal valore di circa 1500 euro, le ha rubate spintonando con forza la commessa, dandosi immediatamente alla fuga.

E’ successo nella gioielleria “Stroili Oro” di via Indipendenza, in centro a Bologna.

L’uomo, inseguito dalla donna, ha lanciato due delle collane nel tentativo di distrarre la commessa ed evitare di essere ancora inseguito. La sua fuga però è terminata in via Rizzoli, quando è stato bloccato dalla polizia.

Perquisito, aveva con sé, nascoste nel suo portafoglio, due delle collane rubate.

Dagli accertamenti effettuati poi in questura, è emerso che il 45enne aveva a carico diversi reati contro la pubblica amministrazione, la persona e contro il patrimonio, oltre ad essere gravato dalla misura di divieto di accesso ai locali pubblici, emesso dal Questore di Bologna lo scorso luglio.

L’uomo è stato arrestato, finendo poi a processo per direttissima.

Rapina in strada in via Irnerio

Alle 3 di notte, un uomo ha strappato l’iPhone 14 a una ragazza in via Irnerio, vicino al giardino botanico, correndo poi verso il centro. La giovane l’ha inseguito e all’arrivo della volante della polizia, l’uomo ha lasciato il maltolto su uno scooter, per essere poi bloccato dagli agenti: di nazionalità marocchina, è risultato irregolare in Italia.

Portato in Questura, l’uomo è risultato responsabile di numerosi reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, a suo carico anche due condanne per il reato di rapina e furto aggravato; e divieto di ritorno nel Comune di Bologna con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore lo scorso aprile, della durata di 4 anni.

Al termine del giudizio direttissimo, valuterà la sua posizione l’Ufficio immigrazione.