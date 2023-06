Rapina il monopattino a Bologna, la proprietaria lo insegue e lui le lancia addosso il veicolo

Bologna, 30 giugno 2023 – Dopo averle rubato il monopattino mentre era a fare la spesa, vistosi braccato, lo ha lanciato contro la donna, colpendola al viso. Il furto, degenerato in rapina, è avvenuto mercoledì pomeriggio in zona Cirenaica e l’autore, un marocchino di 29 anni, nullafacente e senza fissa dimora, è stato fermato dopo un inseguimento lungo i binari della ferrovia in via Paolo Fabbri dai carabinieri del Radiomobile.

La rapina è solo l’ultima di una serie di colpi analoghi, che hanno per oggetto proprio i monopattini. Se per utilizzarli per sé o per rivenderli, è un fatto che dovrà essere approfondito. Fatto sta che l’altro pomeriggio la vittima, una trentenne, dopo aver parcheggiato il monopattino all’interno della Pam, tornata a prenderlo non l’ha più trovato. Così, dato che il mezzo era dotato di Gps, ne ha seguito il percorso, arrivando in circa un quarto d’ora a rintracciare il ladruncolo. Inseguendolo in mezzo al traffico, fino in una strada senza uscita. Dove il ventinovenne, ormai in trappola, per riuscire a scappare le ha scagliato contro con violenza il monopattino, ferendola, per poi fuggire lungo la ferrovia.

La donna ha chiamato i carabinieri che, dopo un inseguimento lungo i binari, sono riusciti a bloccare il rapinatore. Non essendoci più la flagranza di reato, però, non è stato arrestato, ma denunciato in stato di libertà per rapina impropria. Martedì un’analoga rapina era stata messa a segno in via Sant’Isaia. In quella circostanza, un nordafricano aveva colpito con un pugno allo zigomo e poi minacciato con una siringa il proprietario del monopattino, per impossessarsene.

E ancora, qualche giorno fa un’altra situazione identica si era verificata in zona San Donato. Non è una novità che i piccoli criminali prediligano l’agilità dei monopattini per spostarsi in centro a spacciare e commettere scippi e furti. Il punto è che chi non ha un suo mezzo non esita a commettere violenze per restare al passo con la ‘moda’.

n. t.