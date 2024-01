Rapina in strada in via Serra. Strattonato per rubare 100 euro

Gli ha strappato il borsello che aveva e ha rubato i circa 100 euro che conteneva. Lo scippo, degenarato in rapina per il tentativo di resistenza della vittima, un ragazzo di 28 anni, è avvenuto l’altro pomeriggio, intorno alle 19, in Bolognina, in via Serra. Stando a quanto riferito dalla vittima alla polizia, ad avvicinarlo sarebbe stato un uomo sulla cinquantina, descritto come di origine nordafricana, che ha afferrato il marsupio che il ragazzo aveva con sé, strappandolo con violenza. Il ventotenne ha tentato di resistere, ma l’uomo lo ha spintonato, riuscendo così a portare via il ‘bottino’.

Il ladro sarebbe quindi fuggito via, facendo perdere le sue tracce dopo essersi infilato in un cantiere di via Serlio. Il ragazzo, a quel punto, ha chiamato la polizia per chiedere aiuto e sono partite le ricerche del fuggitivo, che intanto però si era allontanato. Il ventottenne è riuscito comunque a recuperare il marsupio, senza ovviamente il denaro che conteneva, circa 100 euro. L’episodio è avvenuto in Bolognina, un quartiere che negli ultimi giorni è oggetto di una serie di servizi ad alto impatto interforze, tesi a scardinare quelle sacche di degrado ormai da anni cristallizzare in alcune aree del quartiere. Controlli che non si concludono con identificazioni a tappetto e verifiche nei locali noti perché frequentati da pregiudicati, ma anche in spazi abbandonati e cantine di palazzi occupate o utilizzate come rifugio di sbandati e basi di spaccio. Un lavoro iniziato da lunedì, coordinato dal questore Antonio Sbordone in sinergia con l’amministrazione comunale, che fa seguito alle tantissime segnalazioni arrivate dai cittadini della Bolognina, stanchi di dover convivere con gli spacciatori alla porta e con la paura di finire in mezzo a una rissa tra sbandati se si rientra a casa un po’ più tardi del solito.

