Rapina in via Zamboni a Bologna, 17enne finisce in comunità

Bologna, 31 gennaio 2023 - La sera del 26 novembre scorso ha rapinato e minacciato un diciassette per un paio di cuffie e per un questo un ragazzo di 16 anni e un suo complice di 17 erano stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Per entrambi è scattata anche la misura cautelare del collocamento in comunità.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la sera di due mesi fa in via Zamboni il sedicenne aveva avvicinato la vittima con la scusa di chiedere una sigaretta, rapinandolo delle cuffiette auricolari e minacciandolo, spalleggiato dal complice, con dei cocci di vetro. I rapinatori a quel punto si sono allontanati, ma un'ora dopo la vittima li ha incrociati nuovamente in piazza Aldrovandi in compagnia di un ragazzo in stato di alterazione, soccorso da un'ambulanza.

Il diciassettenne a quel punto ha chiamato i carabinieri raccontando cosa era successo. I militari dell'Arma arrivati in piazza Aldrovandi hanno identificato i due rapinatori, entrambi tunisini di 16 e 17 anni, che sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Le cuffie, del valore di una cinquantina di euro, sono state restituite alla vittima. Il gip ha definito l'azione dei due giovani connotata da "violenza gratuita, perpetrata con l’uso di oggetti altamente offensivi, da atteggiamento di sopraffazione, carenza di scrupoli e senso di impunità".

Il sedicenne, rintracciato pochi giorni fa in Montagnola, è stato sottoposto alla misura cautelare personale del collocamento in comunità. Inoltre, il giovane è stato trovato anche in possesso di 5,36 grammi di hashish, motivo per cui è stato segnalato in prefettura. Il complice di 17 anni, sottoposto alla stessa misura cautelare, si trovava già in un altro istituto di pena per minorenni per altri motivi.