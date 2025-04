Rapina in zona universitaria. Spray urticante sul viso

Probabilmente lo seguivano da un po’. E, arrivati nei pressi del dipartimento di Matematica, lo hanno avvicinato con una scusa. Un pretesto per accerchiarlo, spruzzargli lo spray urticante sul viso e poi strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17,30 in piazza di porta San Donato. L’uomo, un quarantenne iraniano, è stato subito soccorso da alcuni passanti, attirati dalle sue urla.

Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai testimoni dell’aggressione avvenuta in piano giorno, in una zona molto frequentata vista la presenza dell’università. Stando a quanto riferito dalla vittima agli agenti delle Volanti, gli aggressori sarebbero stati almeno tre, descritti come stranieri.

Il quarantenne ha riferito di non conoscerli, ma di avere il sospetto che lo seguissero da un po’, almeno da via Irnerio. Probabilmente avevano notato la collanina che indossava. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, per l’irritazione al viso, ed è stato trasportato, in codice di lieve entità, al pronto soccorso. Intanto i poliziotti si sono messi al lavoro per cercare di individuare gli autori della violenza, anche acquisendo le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona. Hanno anche chiesto al personale del dipartimento di Matematica, nel sospetto che i tre, fuggendo, potessero essersi infilati nei locali dell’università per far perdere le loro tracce. Della vicenda è stato informato il personale della Squadra mobile, per le successive indagini.

Nicoletta Tempera