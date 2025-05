Rapina la sala slot, accoltellato dal titolare

Rapina a mano armata in una sala slot di Medicina: il titolare disarma il rapinatore e lo mette in fuga colpendolo ai glutei. Arrestato un trentenne italiano. L’altro ieri, dopo un’operazione lampo di ricerca del fuggitivo, i carabinieri della tenenza di Medicina hanno ammanettato l’aggressore, italiano, residente in zona, pregiudicato per reati contro il patrimonio. L’uomo deve rispondere del reato di rapina aggravata e ora si trova in carcere.

Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte quando il titolare cinese della sala ‘777 play slot’ di via Maestri del lavoro ha chiamato il 112, numero unico d’emergenza, chiedendo l’aiuto dei carabinieri perché era appena stato vittima di una rapina da parte di un cliente, già noto, che lo aveva minacciato con un coltello e, poi, dopo aver rubato alcuni soldi, era fuggito.

I militari di Medicina si sono precipitati sul posto per farsi raccontare, nel dettaglio, quanto accaduto: il trentenne era arrivato da pochi minuti nella sala slot, insieme a una donna con la quale spesso frequentava il locale. A un certo punto il malvivente si sarebbe avvicinato con fare minaccioso al titolare: con un balzo avrebbe scavalcato il bancone per poi tirare fuori dalla giacca un coltello. "Dammi i soldi che hai o finisce male", avrebbe detto al titolare. Il rapinatore avrebbe, a quel punto, rubato mille euro dal registratore di cassa. Dopo una breve colluttazione tra i due, mentre il ladro era distratto, il titolare della sala slot avrebbe preso il coltello, con cui era stato precedente minacciato e che era appoggiato sul bancone, e avrebbe colpito, con un fendente, il trentenne ai glutei con l’obiettivo di divincolarsi dall’aggressione. Così è stato: il rapinatore, presi i soldi, si è dileguato dalla zona a bordo di una bicicletta.

Appurate queste preziose informazioni i carabinieri, senza pensarci due volte, si sono messi alla ricerca del soggetto. Lo hanno trovato, poco dopo, sul pianerottolo di casa sua mentre era intento a cambiarsi gli abiti, sporchi appunto di sangue. I militari hanno spiegato all’uomo i motivi della loro presenza. Il trentenne ha ammesso le proprie responsabilità e si è reso disponibile ad accompagnare i militari in un parco, in via Roslè, per restituirgli la refurtiva che aveva nascosto, a suo dire, poco prima tra alcuni arbusti. Le ricerche all’interno del parco, però, hanno dato esito negativo. Una volta portato in caserma il trentenne è stato sottoposto a perquisizione personale e, nelle mutande, gli sono stati trovati i 1.000 euro rubati poco prima alla sala slot.

