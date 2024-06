Tre rapine in pochi giorni: preso ladro del BimboStore

Bologna, 12 giugno 2024 – È sempre lui. Lo stesso autore, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, della rapina a mano armata al BimboStore, avvenuta il 3 giugno scorso, con identiche modalità l’altro giorno ha rapinato pure il Tigotà di via di Corticella. Pochi giorni prima, il 29 maggio, nel suo mirino era finito un supermercato, ossia la Coop di via Mengoli. Ma finalmente, giovedì i carabinieri hanno messo fine alle sue rapine seriali. E l’uomo, un italiano di 53 anni, è finito in manette con le accuse di rapina e porto abusivo d’armi.

Partiamo dall’epilogo. Il rapinatore, giovedì scorso appunto, è entrato con il volto coperto da un casco da motociclista e armato di pistola all’interno del Tigotà di via di Corticella. Proprio come aveva fatto, tre giorni prima, colui che aveva svaligiato il negozio di articoli per bambini di via Larga. E anche questa volta l’autore della rapina, dopo avere terrorizzato i dipendenti e preso tutto quello che c’era nelle casse, si è dato alla fuga a bordo di una moto. Pure l’orario del colpo è stato lo stesso, nei due episodi: entrambi i fatti risalgono al tardo pomeriggio, intorno alle 18. Ma giovedì, l’italiano è andato poco lontano. È stato infatti rintracciato dai carabinieri del Nucleo investigativo al parco del Navile, dove si era nascosto, e lì è stato arrestato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, aveva con sé il denaro rubato poco prima all’interno del negozio. Le ricerche dentro l’area verde hanno permesso ai militari di ritrovare anche l’arma usata il colpo, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso obbligatorio, il casco e la moto. Nel giro di poco tempo è stato chiaro agli investigatori che si trattava con tutta probabilità proprio dello stesso rapinatore travisato da un casco che pochi giorni prima aveva assalito il BimboStore di via Larga, terrorizzando i dipendenti e arraffando circa 500 euro di fondocassa. Sul posto era intervenuta la polizia, ma al suo arrivo il ladro si era già dato alla fuga a bordo della propria due ruote.

Dopo l’arresto, il malvivente è stato trasferito nel carcere della Dozza.

La società che gestisce il punto vendita di via di Corticella ha dunque inviato una lettera di ringraziamento ai militari del Nucleo investigativo, per esprimere loro la propria gratitudine per il lavoro svolto.

