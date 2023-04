Bologna, sedicenne preso a pugni e rapinato in Montagnola

Bologna, 7 aprile 2023 – Si è avvicinato ai due ragazzini e, senza dire nulla, ha preso a pugni in faccia uno dei due e gli ha strappato dal collo la catenina d’oro.

L’ennesima rapina ai danni di un minorenne è avvenuta ieri pomeriggio, poco prima delle 19, in Montagnola.

La vittima è un sedicenne di Cesena che si trovava nel parco assieme a un amico, quando è stato raggiunto da un altro giovane, descritto dai ragazzini come di origine nordafricana, anche lui probabilmente minorenne. Il bullo ha aggredito il sedicenne colpendolo più volte e, dopo avergli tirato via dal collo la collanina che indossava, se ne è andato.

I ragazzi hanno provato a bloccarlo, ma sono stati accerchiati da altri giovani, che così facendo hanno favorito la fuga del rapinatore, scappato in direzione della stazione.

Quando anche gli altri si sono allontanati, i due ragazzi sono riusciti a chiedere aiuto e hanno chiamato la polizia, che ha subito avviato le ricerche del fuggitivo. I ragazzi sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati raggiunti dai genitori, per sporgere denuncia e accompagnare il ferito al pronto soccorso.

Contemporaneamente, in zona Massarenti, un altro minorenne veniva scippato dello zainetto che aveva con sé, con dentro 50 euro, da un ragazzo, descritto anche lui come molto giovane e nordafricano, che dopo lo scippo si è dileguato in sella a una bicicletta in direzione del Sant’Orsola. Anche su questo episodio indaga la polizia.

Due situazioni che riportano l’attenzione sulle aggressioni da parte di minorenni violenti, che, da soli o in gruppo, se la prendono solitamente con coetanei. Come è successo lunedì, quando in quattro hanno tentato di rapinare un diciassettenne in via Piella, non riuscendoci solo perché è intervenuto un passante a bloccarli; e poco dopo hanno rotto il naso a un quindicenne, che con la fidanzatina si trovava all’interno del Mc Donalds di via Indipendenza. I quattro sono stati bloccati poco dopo dai poliziotti delle Volanti, all’interno del Burger King di via Ugo Bassi, dove stavano facendo merenda, pagando i loro panini con il bancomat appena rubato al quindicenne. I giovannissimi, di 16 e 17 anni, sono stati arrestati per rapina e accompagnati al Pratello. Non solo vittime adolescenti però.

Pochi giorni prima, tre giovanissimi in una laterale di via Marconi avevano rapinato una sessantenne della borsa, buttandola a terra.

Situazioni che si ripetono con frequenza allarmante, che portano i cittadini a richiedere una strategia di intervento per cercare di arginare il fenomeno della microcriminalità minorile.

Proprio il papà del quindicenne rapinato al Mc Donalds ha raccontato di un appello, da parte dei genitori dei compagni di scuola del figlio, affinché organizzasse un sit-in in Prefettura per chiedere provvedimenti.