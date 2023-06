Sventata rapina oggi in banca a Casalecchio, due arresti: nei guai il ‘bandito seriale’

Bologna, 9 giugno 2023 – La rapina è durata meno di un momento. Banditi stoppati sul nascere oggi in banca a Casalecchio dagli uomini della Squadra mobile.

Da qualche settimana la Sezione Antirapine monitorava un uomo, sospettando che stesse organizzando un colpo. E questa mattina, quando assieme a un complice è entrato nella filiale della Banca di Bologna di via Porrettana a Casalecchio, gli agenti erano già lì che lo aspettavano.

I due sono riusciti solo ad entrare nell'istituto prima di essere bloccati dagli agenti ed arrestati per tentata rapina, porto abusivo di armi e ricettazione, e ora si trovano nel carcere della Dozza. Nelle fasi più concitate dell’intervento è rimasto ferito un cliente della banca, che nulla però ha a che fare con i due rapinatori.

Il protagonista della storia, spiegano il capo della mobile Roberto Pititto e il dirigente Carmelo Contissa, è un 56enne bolognese "ben noto come rapinatore", che è stato notato "mentre osservava alcune banche della città e di Casalecchio in diverse fasce orarie". Da qui la decisione di tenerlo d'occhio e di sorvegliare anche gli istituti bancari individuati come potenziali obiettivi, allertando anche gli istituti di vigilanza che si occupano del trasporto del denaro.

Questa mattina l'uomo è stato visto uscire di casa verso le 6 e fare alcuni giri in città, e intorno alle 9 gli agenti appostati davanti alla banca di Casalecchio "hanno visto arrivare una Volvo, risultata poi rubata ieri a San Lazzaro di Savena", da cui sono scesi il 56enne, che portava alla cintura un revolver carico (su cui sono in corso accertamenti), e un 65enne palermitano, anch'egli con precedenti. I due non hanno fatto in tempo ad entrare in azione, visto che sono stati bloccati appena hanno messo piede dentro la filiale- dove erano presenti sei dipendenti e due clienti- e si sono arresi senza opporre resistenza.