Bologna, tentata rapina all’Oviesse e in un supermercato: 2 arresti

Bologna, 10 marzo 2025 – Due tentate rapine in due attività commerciali, la prima avvenuta in un negozio d’abbigliamento Ovs di via dei Mille e la seconda in un punto vendita di via Massarenti. E due anche gli uomini arrestati dall’Arma, un 26enne somalo, che ha preso a calci e pugni un addetto alla sicurezza, e un 41enne, sempre di origini somale, che ha aggredito un addetto alle vendite.

Aggressione in via dei Mille

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 26enne somalo, presunto autore di una tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale. Siamo all’Ovs di via dei Mille dove sono stati allertati i carabinieri della Centrale Operativa di Bologna dopo che un addetto alla sicurezza era stato aggredito da un cliente che aveva cercato di allontanarsi senza pagare. Una volta arrivati, gli uomini dell’Arma hanno bloccato il giovane, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Da una prima ricostruzione, decisivo l’intervento dell’addetto alla sicurezza: l’uomo infatti si era insospettito all’arrivo del cliente, vestito con un paio di pantaloni di carta monouso, e ha iniziato a tenerlo d’occhio. Si è accorto così di come, all’uscita dal camerino, il giovane indossasse dei pantaloni nuovi che aveva preso. L’uomo ha invitato il cliente a pagare, ma il 26enne ha cercato di scappare minacciando l’addetto alla sicurezza e colpendolo con calci e pugni al petto. Ma questi, nonostante le ferite, invece di andare al Pronto Soccorso ha continuato a lavorare per evitare di lasciare scoperto il posto. Su disposizione della Procura di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai carabinieri e portato in tribunale per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

L’aggressione in via Massarenti

Tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo in via Massarenti, al supermercato ‘Penny Market’, dove un addetto alle vendite era stato preso a pugni da un cliente che voleva uscire dal locale senza pagare alcune birre. All’arrivo dei carabinieri, il cliente è stato identificato davanti al negozio un 41enne somalo, disoccupato e con precedenti di polizia per reati in materia di porto abusivo di armi. Visibilmente ferito dai colpi ricevuti, l’addetto alle vendite, dolorante e scosso per l’accaduto, è rimasto a lavorare. Il presunto responsabile è stato arrestato dal Radiomobile e portato in Tribunale per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 41enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.