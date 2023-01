Tentata rapina a Bologna: strappa il portafoglio a una commessa e la strattona, arrestato

I carabinieri sono intervenuti sul luogo della rapina (foto di repertorio)

Bologna, 5 gennaio 2023 – Ha cercato di derubare una giovane commessa, non dell’incasso della giornata, ma del portafoglio.

Per questi fatti, accaduti ieri mattina all’interno di un negozio in via Ugo Bassi, è stato arrestato per tentata rapina impropria il cittadino rumeno di 28 anni che ieri mattina.

La ragazza, bolognese di 22 anni, è stata anche strattonata, ricevendo 7 giorni di prognosi. Ad allertare i carabinieri è stata una sua collega, che si era già insospettita, così come la vittima, per l'atteggiamento dell'uomo all'interno del negozio.

Gli uomini dell’Arma sono arrivati rapidamente, riuscendo a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire con il portafoglio e una piccola trousse appartenenti alla 22enne.

L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio.