Rapina a Bologna, chiede una sigaretta e poi gli ruba il portafoglio. Inseguito e fermato dalla vittima

Sul posto sono intervenuti i carabinieri (foto archivio)

Bologna, 7 gennaio 2023 – “Hai una sigaretta?” La richiesta pare normale, ma è solo l’incipit di una rapina avvenuta in Bolognina. Sono le 4 di mattina del 7 gennaio: la vittima fa per tirare fuori il pacchetto di sigarette, ma per tutta risposta l’altro gli strappa il portafogli e scappa assieme al complice. Parte l’inseguimento da via Ferrarese a via di Vincenzo: il 43enne italiano riesce a raggiungere solo chi gli aveva appena strappato il portafoglio, che però gli rifila un pugno.

Nel frattempo la vittima è riuscita ad avvertire i carabinieri, che arrivano sul posto mentre è in corso una colluttazione fra l’uomo derubato e il ladro. Quest’ultimo è stato identificato in un 33enne tunisino, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia per porto di armi o oggetti atti a offendere, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, furto e minaccia.

La refurtiva (il portafoglio con documenti d’identità, la carta di credito e 70 euro in contanti) non è stato trovato. Su disposizione della Procura, il 33enne tunisino arrestato è stato portato in carcere con l’accusa di rapina impropria in concorso.