Rapina al supermercato a Bologna: ruba il miele, poi botte alla guardia

Bologna, 14 maggio 2023 – Prima ha rubato nove barattoli di miele poi, quando la guardia ha provato a fermarlo, è partita l’aggressione. Attimi di paura ieri pomeriggio, intorno alle 16, al supermercato In’s di via Mazzini quando un uomo, dai racconti dei presenti probabilmente di origine nordafricana, è entrato nel negozio e ha rubato ben nove barattoli di miele dagli scaffali provando a uscire indisturbato. Una guardia, vedendo quanto stava accadendo, si è avvicinata per fermarlo intimandolo a lasciare la merce. Ed è proprio a questo punto che è andata in scena la colluttazione.

Il malvivente, nel tentativo di fuga, è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza in attesa dell’arrivo delle volanti. La rissa è partita all’interno del negozio per poi proseguire subito fuori la porta d’ingresso. La guardia è stata colpita con numerosi calci e pugni, alcuni anche all’altezza della testa.

Nella colluttazione , il malvivente avrebbe anche lanciato alcuni dei barattoli di miele precedentemente rubati contro l’addetto alla sicurezza. Sul posto, oltre a due volanti della Polizia, è intervenuta anche un’ambulanza con gli operatori del 118 che hanno provveduto a medicare la guardia, successivamente portata in ospedale per ricevere cure mediche. Gli agenti hanno ispezionato le telecamere di sicurezza per cercare di risalire all’identità del malvivente che risulta ancora a piede libero.

Sotto choc la commessa del supermercato che, insieme al collega, ha assistito a quanto successo. "Sono corsa fuori – le sue parole – e gli ho urlato contro". Episodi come questo, però, non sono nuovi all’In’s di via Mazzini. "Spesso i malintenzionati entrano – riferisce un altro addetto alla sicurezza – e rubano qualsiasi cosa. Una situazione che deve essere risolta, perché così si rischia l’incolumità di chi lavora qui dentro".

c. c.