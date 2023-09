Rapina in tabaccheria, la rabbia del titolare: "Ha puntato la pistola contro mio fratello"

Bologna, 30 settembre 2023 – Un normale giovedì di settembre. Via dell’Arcoveggio. Sono circa le 13.30 quando un uomo con il volto coperto fa irruzione nella tabaccheria dei fratelli Matteo e Nicola Salvati. "Ha aspettato che uscissero tutti i clienti – racconta Matteo – poi è entrato puntando la pistola alla tempia di mio fratello. Gli ha detto ’dammi tutti i soldi o ti ammazzo’. Si è diretto prima su una cassa, poi sull’altra, ha preso tutto l’incasso fino a quel momento della giornata, circa duemila euro, poi se ne è andato. Nel giro di una manciata di secondi, mio fratello ha perso le sue tracce". L’episodio è accaduto lo scorso 21 settembre, nella tabaccheria dei fratelli Salvati, in via dell’Arcoveggio 5.

"Io ero uscito – continua – per andare a pranzo, in negozio era rimasto solo Nicola. Quando mi ha chiamato per raccontarmi cos’era successo sono corso indietro. Ho avuto paura". Il malvivente è entrato da solo, poche parole, l’arma, poi la fuga. I fratelli Salvati hanno sporto denuncia alla polizia, che ha già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza al fine di risalire all’identità del rapinatore.

“Il problema – sottolinea l’esercente – è strutturale. Con il passare degli anni, lavorare in questa zona è diventato insostenibili. Tra furti, spaccate, effrazioni notturne, scippi e rapine non si può più stare tranquilli. Le persone anziane spesso hanno paura a uscire di casa. Portare avanti un’attività in questa zona sta diventando sempre più tosta". Per la tabaccheria dei fratelli Salvati si tratta della terza rapina a mano armata in vent’anni di attività. Le prime due, a distanza di pochi anni l’una dall’altra, sono avvenute poco dopo l’apertura dell’attività.

"Il bottino – spiega il titolare della tabaccheria – è sempre stato bene o male lo stesso. Forse nel secondo episodio la cifra è stata più alta perché entrarono di sabato pomeriggio dopo una giornata dove avevamo guadagnato abbastanza. Ricordo che in quell’occasione rubarono anche tutti i gratta e vinci. L’ultima rapina, però, è stata diversa dalle altre due perché chi è entrato, ha agito da solo, non aveva complici. Mio fratello ha avuto paura anche perché in negozio era rimasta una cliente. In questi casi non hai solo la tua responsabilità, ma anche quella degli altri".

Una situazione che rischia, dopo vent’anni, di far chiudere una delle tante attività di via dell’Arcoveggio. "Ci stiamo pensando – conclude Matteo – perché lavorare così non ha più senso. Non è normale che per guadagnarsi da vivere bisogna rischiare la vita. Negli anni abbiamo chiesto che la zona fosse maggiormente presidiata, ma non è cambiato molto. Ormai abbiamo perso la speranza che le cose possano cambiare".