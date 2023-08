Rapina un passante in piazza Verdi Trentunenne arrestato dalla polizia

Sono circa le 4 di notte, in piazza Verdi, pieno centro di Bologna. Un cittadino originario del Bangladesh di 42 anni ha avvicinato la volante della polizia, che stava svolgendo un normale servizio di controllo in zona universitaria, riferendo di essere stato rapinato pochi attimi prima. Non solo, la vittima ha anche indicato l’autore del gesto, che in quel momento si trovava ancora in zona. Gli agenti, a quel punto, si sono avvicinati al soggetto, identificato poi in un cittadino originario della Guinea di 31 anni, che nel frattempo, alla vista della polizia, si stava allontanando.

Il malvivente, che si è mostrato sin da subito restio al controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale: nello zaino che aveva con sé sono stati ritrovati gli occhiali da sole e il portafoglio che aveva sottratto poco prima alla vittima. In sede di denuncia, il quarantaduenne ha riferito di essere stato prima avvicinato verbalmente, poi in una frazione di secondo buttato a terra e rapinato di tutti i suoi averi.

La vittima è stata successivamente portata all’ospedale Maggiore, in codice di minima gravità, dato che lamentava svariati dolori al collo e alle braccia dovuti alla caduta.

Per il malvivente, invece, è scattato l’arresto per rapina e, inoltre, una denuncia per lesioni: ora si trova nel carcere della Dozza. Successivamente, a seguito di un controllo da parte dei poliziotti, è anche emerso che si tratta di un soggetto noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Non solo, si è scoperto che il trentunenne guineano era anche destinatario di una misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Chiara Caravelli