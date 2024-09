Rapina una gioielleria armato di ‘taser’

Ha raccontato di essere stato spinto dalla necessità di pagare un debito di droga il rapinatore arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale intervenuti al centro commerciale Meridiana di Casalecchio dove il malvivente aveva poco prima messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria, la stessa dove con ogni probabilità aveva già messo a segno un colpo lo scorso 14 agosto. Si tratta di un 39enne italiano, pregiudicato, tratto in arresto con l’accusa di rapina aggravata.

Il pregiudicato, verso le 19,30, poco prima della chiusura, era entrato nella gioielleria Stroili Oro che affaccia nella piazzetta di Meridiana. E’ entrato nel negozio e, sotto la minaccia di uno storditore elettrico (taser), si è rivolto alle commesse e si è fatto consegnare vari monili in oro esposti all’interno delle vetrine. Le commesse non hanno opposto resistenza e lui, preso il bottino, si è velocemente dato alla fuga a piedi.

L’allarme ha messo in azione i carabinieri della locale stazione affiancati dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale che quando sono arrivati sul posto hanno constatato che il rapinatore si era già dileguato lungo i percorsi pedonali del quartiere. Grazie però alle testimonianze raccolte presso i frequentatori della piazzetta e le commesse stesse, oltre all’osservazione immediata delle immagini delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso del negozio, i carabinieri sono stati in grado non solo di ricostruire i momenti salienti della rapina, ma anche di scoprire l’identità dell’uomo, volto noto ai militari per i suoi trascorsi e i precedenti specifici. Così poco dopo i militari sono stati in grado di raggiungerlo e bloccarlo nei pressi della sua abitazione a Bologna.

In casa sono stati recuperati gli occhiali utilizzati durante la rapina e una somma di denaro contante pari a 700 euro circa, più alcune dosi di sostanza stupefacente. L’uomo arrestato ha ammesso le proprie responsabilità e sul momento ha confessato di avere compiuto la rapina per pagare un debito di droga.

Da verificare l’ipotesi che sia lui stesso il responsabile anche di una precedente rapina commessa lo scorso 14 agosto presso lo stesso negozio di Casalecchio, condotto nella sostanza con le medesime modalità. Arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato recluso presso la casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna.

La capogruppo di FdI a Casalecchio, Elena Foresti, plaude alla brillante operazione e ringrazia "i Carabinieri, e più in generale tutte le forze dell’ordine, per la loro costante presenza a tutela della sicurezza dei cittadini, facendo anche i complimenti alle persone che hanno contribuito con le loro testimonianze".

Gabriele Mignardi