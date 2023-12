Bologna, rapina in via de’ Carracci: preso a calci per il cellulare

Bologna, 24 dicembre 2023 – Ha chiesto aiuto a un passante che gli ha prestato il telefonino per chiamare il 112. Così un giovane straniero ha potuto denunciare la rapina che aveva appena subito, in via de’ Carracci. Attorno alle 2 di stanotte, infatti, la vittima era stata avvicinata da uno sconosciuto – descritto come dalla carnagione scura e vestito di nero – che all’improvviso gli aveva sferrato dei violenti calci fino a farlo cadere a terra. A quel punto, gli aveva strappato di mano il telefonino e poi sfilato dalla tasca il portafoglio, che conteneva però solo pochi spicci. Dopo di che si è dileguato nella notte.

Il ferito, dolorante, ha chiesto perciò aiuto al generoso passante e ha chiamato i carabinieri: i militari del Nucleo radiomobile sono immediatamente intervenuti e ora sono al lavoro per cercare di rintracciare il rapinatore e se possibile recuperare il maltolto. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maggiore in ambulanza, in codice di bassa gravità.