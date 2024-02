Rapinano caramelle al Conad e offendono gli agenti: ragazzine nei guai

Dal furto di caramelle alla tentata rapina impropria, passando per la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale, il passo è - incredibilmente - breve. Lo hanno dimostrato due ragazzine di 15 e 12 anni, di origine tunisina e pakistana, che non solo non si sono minimamente sentite in difetto dopo essere state sorprese a rubare, ma hanno invece insultato in maniera pesante i poliziotti che le avevano appena individuate.

L’intervento è iniziato intorno alle 20 di domenica sera al Conad Sapori e Dintorni di via Indipendenza, quando i dipendenti del supermercato hanno notato le due ragazzine intente a taccheggiare dei dolcetti e le hanno richiamate. Le due a quel punto sono subito scappate, facendo perdere le loro tracce tra gli scaffali e finendo per andare a nascondersi nei locali del seminterrato, dove si trovano gli spogliatoi dei dipendenti.

Qui le hanno rintracciate i poliziotti, chiamati dal personale del Conad: alla vista degli agenti, le adolescenti hanno iniziato a insultarli e prenderli a male parole, anche in maniera molto pesante. Questo non ha impedito loro di essere accompagnate dagli operatori delle Volanti negli uffici di via degli Agresti. Qui sono state identificate e, malgrado la giovanissima età, sono risultate avere già alcuni precedenti, sia per furto che per resistenza e oltraggio. Dopo gli accertamenti, la quindicenne è stata denunciata, per tentata rapina impropria e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Stessi reati contestati alla dodicenne che, non essendo ancora imputabile, è stata segnalata alla Procura dei minori.

Le ragazzine sono state poi riaffidate ai rispettivi genitori, che non hanno preso proprio benissimo l’indole da ‘baby criminali’ dimostrata con più azioni dalle loro figlie.

n. t.