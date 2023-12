Rapinano due studenti: arrestati

Dopo aver strappato la catenina d’oro a un ragazzo, hanno tentato di rapinare nello stesso modo un altro studente. Ma, visto che questo non aveva nulla da portare via, lo hanno preso a calci. I due episodi violenti sono avvenuti, a distanza di pochi minuti, domenica sera nella zona di piazza dei Martiri. I responsabili, un tunisino di 22 anni e un marocchino di 24, sono stati arrestati dopo poco dai carabinieri del Radiomobile, allertati dalle vittime, entrambi studenti, di 19 e 22 anni. Il primo ragazzo è stato aggredito mentre si trovava nei pressi di un distributore di sigarette: i due gli hanno strappato la catenina e tolto di mano 20 euro. Poco dopo, hanno incontrato l’altro giovane: visto che non aveva nulla ‘a vista’ da rubare, è stato gettato a terra e preso a calci: i due hanno frugato nelle sue tasche, senza trovare nulla. Quando i due balordi sono stati fermati dai carabinieri, avevano ancora la collana e i 20 euro appena rubati.