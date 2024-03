Rapinano un coetaneo: denunciati due 15enni

Strattonano un coetaneo, gli rubano le scarpe poi, non riuscendo a prendere anche il suo giubbotto, si dileguano. I due giovanissimi responsabili dell’aggressione con rapina, sono stati fermati dagli agenti della polizia locale di San Lazzaro. Devono rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Erano le prime ore del pomeriggio di venerdì scorsi. Gli agenti della Locale erano in giro per le strade del territorio sanlazzarese perchè stavano svolgendo, come di prassi, un’attività di pattugliamento di controllo dei parchi e della zona del centro del paese. Ad un certo punto però, i due agenti, che si trovavano nei pressi del parco 2 Agosto e parco della Resistenza, a due passi dalla centrale piazza Bracci, sono stati fermati da un’automobilista che stava transitando in zona. Questo ha riferito alla Locale che, poco prima, nelle vie limitrofe, aveva assistito ad una rissa tra ragazzini. Gli agenti si sono immediatamente recati nella zona segnalata dall’automobilista all’interno del parco.

Qui hanno trovato un 15enne, spaventato e a terra, senza scarpe che ha raccontato di essere stato aggredito poco prima da alcuni giovani coetanei. I ragazzini lo avrebbero bloccato nel parco e, dopo averlo strattonato nel tentativo di rubargli il giubbotto con gli effetti personali, lo hanno fatto cadere e gli hanno rubato le scarpe per poi fuggire a piedi.

I due agenti hanno dapprima soccorso il minore, tranquillizzandolo e chiamando i genitori, per poi mettersi alla ricerca dei due responsabili grazie anche alla descrizione resa dal 15enne.

Alla vista degli agenti, i due autori della rapina si sono messi a correre, ma sono stati raggiunti e fermati da un’altra pattuglia della Polizia Locale prontamente intervenuta a supporto degli agenti già sul posto.

I piccoli rapinatori sono stati portati presso il Comando di via Salvo d’Acquisto per l’identificazione. Dopo avere avvisato il magistrato di turno, gli agenti hanno proceduto a denunciarli a piede libero per rapina aggravata in concorso.

In Comando sono poi arrivati i genitori dei 15enni a cui sono stati riaffidati. Ora sono sotto indagine da parte della Procura dei Minori e rischiano fino a dieci anni di reclusione e fino a 2500 euro di ammenda, oltre che il risarcimento in sede civile dei danni al coetaneo.

Zoe Pederzini