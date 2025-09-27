Rapinarono magazzinieri rossoblù. Daspo per quattro ultras di Forlì

Daspo da uno a 10 anni per i quattro tifosi della pallacanestro Forlì, che assaltarono un’auto del Bologna Fc. Portando via, come trofeo, maglie e zainetti griffati rossoblù. La divisione Anticrimine della polizia ha notificato negli scorsi giorni i quattro provvedimenti emessi dal questore di Parma nei confronti degli ultras, di 42, 44 e 52 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso per aver derubato, lo scorso 8 dicembre, tre magazzinieri del Bologna Calcio nel parcheggio dell’area di servizio San Martino Ovest. Sul posto era intervenuta la polizia stradale di Modena Nord, scoprendo che alcuni ultras della squadra di basket forlivese avevano avvicinato i tre dipendenti del Bologna Calcio che erano a bordo di un’auto e li avevano minacciati, sottraendo loro gli indumenti e uno zaino, per poi scappare a bordo di un minivan. I primi accertamenti svolti dalla Polstrada di Parma hanno permesso di accertare, grazie alle immagini della videosorveglianza, la presenza, nell’area di servizio, di un minivan compatibile con quello segnalato, e le successive indagini - svolte dalla Digos di Forli-Cesena in collaborazione con quella di Cremona e con la Polstrada di Parma - hanno permesso di individuare i quattro autori della rapina. Si tratta di un 42enne, un 52enne e due 44enni forlivesi, che sono stati tutti denunciati per rapina aggravata in concorso. Il questore di Parma ha emesso i 4 Daspo, rispettivamente di un anno per uno dei due 44enni, incensurato, di tre anni per il 42enne, di cinque anni per il 52enne - gravato da precedenti per reati contro la persona e già destinatario di un Daspo notificato ad agosto - e di ben 10 anni per l’altro 44enne, che ha a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona ed è stato a sua volta destinatario, in passato, di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.