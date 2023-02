Rapinarono parrucchiera, 16enni arrestati

Erano entrati mascherati e armati di machete all’Hair Fashion di via Giovanni Goldoni, in pieno centro, mettendo a segno una rapina. I fatti risalgono al 21 gennaio scorso, intorno alle 19, quando due sedicenni bolognesi sono entrati nel salone minacciando la titolare e una dipendente obbligandole a consegnargli soldi e altri beni. All’arrivo dei carabinieri, allertati da un passante che aveva assistito alla scena, i giovani erano già fuggiti. Nonostante lo choc, le vittime riuscirono a descrivere i due, apparentemente giovani e di origine nordafricana, con ogni probabilità arrivati da una strada laterale, indossando già la maschera di carnevale e uno scalda collo per nascondere il volto.

Una volta nel salone, i criminali, armati di machete, avevano iniziato a urlare e spaccare i mobili presenti nel locale, passando poi alle minacce nei confronti delle due donne con frasi del tipo: "Se non ci date quello che vogliamo finisce male" e "Dateci i soldi e tutto quello che avete".

A quel punto, i malviventi avevano iniziato a minacciare anche i clienti del salone, facendosi consegnare un iPhone di ultima generazione, 250 euro in contanti e altri effetti personali. Una rapina messa a segno nel giro di pochi minuti, tanto che, all’arrivo dei militari, i malviventi si erano già dati alla fuga.

Da quel momento, i carabinieri della stazione di Anzola si sono messi al lavoro per risalire all’identità dei due rapinatori, attraverso il racconto delle vittime e i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

I due ragazzi sono stati identificati nei giorni scorsi: si tratta di due sedicenni bolognesi, di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine per altri precedenti. I carabinieri della stazione di Anzola, su richiesta della Procura, hanno quindi trasferito i giovani malviventi in comunità.

Durante le operazioni di ricerca che i militari dell’Arma avevano eseguito a casa dei due indagati, è stato trovato del materiale corrispondente a quello utilizzato nel corso della rapina al salone di parrucchieri.

Nello specifico si tratta di capi di abbigliamento, lo scalda collo utilizzato da uno dei due malviventi, una pistola scacciacani e infine anche la maschera di carnevale utilizzata dall’altro rapinatore per nascondere il volto e spaventare le vittime.

Chiara Caravelli