Rapinarono una parrucchiera, denunciati due minorenni

Brillante operazione dei carabinieri della stazione di Anzola. Dopo una articolata indagine i militari dell’Arma sono riusciti a identificare gli autori di una rapina del 21 dicembre scorso. Ma non solo perché è stato scoperto che si tratta dei responsabili anche di un’altra rapina messa a segno lo scorso 21 gennaio sempre ad Anzola. Stiamo parlando di due minorenni magrebini nati in Italia che sono stati denunciati per rapina in concorso. La rapina di dicembre fu commessa, intorno alle 19,30, ai danni di un 43enne anzolese che aveva appena effettuato un prelievo al bancomat dell’ufficio postale di Anzola in via Bonfiglioli. Quella sera era buio e pioveva. Due persone completamente vestite di scuro e col viso coperto, armate di un grosso coltello, gli puntarono il coltello alla gola e lo rapinarono del borsello al cui interno si trovavano documenti e la somma di 100 euro appena prelevata.

Le indagini hanno consentito di identificare e denunciare i due autori della rapina, già sottoposti a provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria per altra causa. Le perquisizioni dei carabinieri hanno anche permesso di rinvenire l’abbigliamento utilizzato per compiere la rapina e il travestimento utilizzato per non farsi riconoscere. I documenti erano stati rinvenuti e restituiti al malcapitato qualche giorno dopo la rapina.

Per quanto riguarda l’altra rapina, del 21 gennaio scorso, i due minorenni, intorno all’orario di chiusura, verso le 19, entrarono nel salone da parrucchiere Hair fashion di via Goldoni con in viso due maschere di carnevale armati di un machete. Al suo interno c’erano la proprietaria e una dipendente. Le due donne stavano, infatti, sistemando il salone e i due le minacciarono obbligandole a consegnare soldi e beni vari. A quel punto i malviventi si presero il fondo cassa, circa 250 euro in contanti e, non soddisfatti, rubarono anche uno smartphone ed un Iphone ultimo modello. I fatti si svolsero nell’arco di pochi minuti e i malviventi si dileguarono in pochi istanti.

Pier Luigi Trombetta