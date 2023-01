Rapinata dell’incasso del circo

Rapinata dell’incasso, di tre giorni, del circo. Un bottino da circa 20mila euro quello che due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno strappato a una delle responsabili del circo Gravity, in questi giorni allestito al Parco Nord. La rapina è avvenuta domenica sera, poco dopo le 22. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta subito dopo in via Stalingrado chiamata dalla vittima, la donna era uscita, portando nella sua borsa l’incasso delle tre serate di spettacolo, circa 20mila euro, che avrebbe dovuto riporre in cassaforte. A poca distanza dal circo, è stata bloccata da due uomini con il volto coperto da passamontagna, che le si sono parati davanti: e mentre uno la bloccava, l’altro le ha strappato dalle mani la borsa con i soldi. Una volta ottenuto quello che volevano, i due sono saliti su un’utilitaria bianca, con targa romena, e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Alla donna non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia, che ha subito avviato le indagini per risalire all’identità dei due rapinatori. Vista la dinamica dell’episodio, è facile ipotizzare che il colpo sia stato preparato a tavolino, magari studiando le abitudini dei lavoratori del circo e individuando il momento migliore in cui agire per portare via l’incasso.

Nicoletta Tempera