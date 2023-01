Rapinata e gettata a terra a 85 anni

Aggredita, gettata a terra, rapinata. Una scena agghiacciante quella vissuta l’altra sera in via Giuseppe Mezzofanti con sfortunata protagonista una donna di 85 anni, finita all’ospedale con una ferita alla testa e derubata della borsetta con dentro soldi ed effetti personali. Tutto è accaduto poco dopo le 19 di sabato quando la signora, probabilmente diretta verso casa, si è vista avvicinare da un ragazzo – descritto sui 30 anni, con i capelli rasati ai lati e con la pelle mulatta – il quale si è aggrappato alla sua borsetta e ha trascinato la pensionata sulla strada. Cadendo, la vittima ha battuto la testa e ha riportato una ferita di media gravita curata sul posto dal 118 e successivamente in ospedale dove è stata trattenuta temporaneamente per accertamenti. Un testimone ha assistito alla scena ed è stato il primo a soccorrere l’85enne e a chiamare 118 e polizia. L’aggressore è riuscito a fuggire in fretta e furia in sella ad una bicicletta. Indagini in corso.