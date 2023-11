Rapinata in auto della borsetta. Caccia al ladro a San Lazzaro

Momenti di paura, sabato sera a San Lazzaro, per una donna rapinata a bordo della sua macchina. Erano circa le 20 e lei, italiana residente in zona, si trovava al volante, ferma al semaforo all’incrocio tra la via Jussi alta e la trafficata via Bellaria, quando uno straniero, vestito di scuro e incappucciato, si è avvicinato e ha aperto la portiera dal lato del passeggero per rubare la borsetta che la donna aveva appoggiato sul sedile di fianco al suo. In un primo momento, nonostante lo spavento, la sessantenne ha cercato di opporre resistenza al rapinatore trattenendo la borsetta, ma lui, con una raffica di strattoni, gliela ha strappata dalle mani. Il ladro è poi scappato lungo via Bellaria fino al parchetto con sgambatoio di via Venezia, dove, complice il buio, si è dileguato. La donna lo ha rincorso per un pò, lasciando la macchina ferma al semaforo, gridando aiuto, ma nessuno è intervenuto in suo soccorso. Sul posto, invece, in pochissimo tempo, sono arrivati gli agenti della polizia locale di San Lazzaro che hanno soccorso la signora, sotto choc, verificando che stesse bene, poi hanno raccolto la sua testimonianza su quanto avvenuto poco prima. Gli agenti della Locale, dopo aver affidato la signora al figlio, hanno avviato le ricerche in zona e visionato le telecamere che, però, non riprendono il luogo della rapina. Ritrovata parte della refurtiva.

Zoe Pederzini