Rapinata nell’androne e buttata per le scale

Le ha strappato con violenza il collier d’oro che indossava e poi l’ha spinta, facendola cadere dalle scale della cantina. La vittima della rapina, avvenuta l’altro pomeriggio in zona Borgo Panigale, nella zona del Villaggio Ina, è Fiorella Arceri (foto), vedova dello storico sindacalista della Fiom Cgil Bruno Papignani, scomparso nel 2019, è stata derubata ieri. La donna, che ha raccontato la terribile esperienza sui social, ha descritto all’emittente èTv quanto accaduto, spiegando di aver incontrato il ragazzo, descritto come un diciassettenne probabilmente dell’Est Europa, sul bus che la stava riportando a casa.

Il giovane si sarebbe seduto di fronte a lei e come la vittima sarebbe sceso al capolinea in via Normandia. Arceri è poi tornata a casa e solo una volta nell’androne del suo palazzo si è accorta che il ragazzino l’aveva seguita. A quel punto la donna ha raccontato di aver chiesto al giovane se avesse bisogno: lui prima ha detto di non capire cosa stesse dicendo e poi l’ha afferrata al collo strappandole il collier da 2mila euro, di grande valore affettivo.

Non soddisfatto del bottino, il ragazzo ha anche spintonato la vittima, che è caduta giù dalle scale della cantina. Solo il fatto che indossasse un giubotto pesante ha attutito la caduta ed evitato problemi più seri. In pronto soccorso al Maggiore sono state risconte lesioni per sette giorni di prognosi. Arceri ha sporto denuncia alla polizia, che adesso sta indagando sull’aggressione che potrebbe essere stata messa a segno da un ragazzo che gia negli scorsi giorni aveva derubato una donna in via Calatafimi.