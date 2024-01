Rapinato dalla baby gang, nessuno interviene

Erano in cinque, coperti di passamontagna e armati di coltello e una spranga, contro uno. L’ennesima rapina da parte di una baby gang ai danni di un 15enne è avvenuta alla stazione di Sasso Marconi pochi giorni fa, alla luce del giorno, in mezzo a tante persone che, stando al racconto del ragazzino e dei familiari, non hanno fatto nulla per aiutarlo. Erano le 16.40. La vittima stava facendo rientro a casa. Arrivato alla stazione dei treni di Sasso il 15enne si è visto avvicinare dapprima da un ragazzo, più piccolo e a viso scoperto, che già conosceva per amici in comune.

Dietro a lui sono comparsi altri quattro ragazzini, con in volto un passamontagna. Uno di loro brandiva una lama da venti centimetri, un’altro un cilindro di metallo. La baby gang ha accerchiato il 15enne e, minacciandolo, gli ha chiesto di consegnare il giubbotto con all’interno portafogli, documenti e chiavi di casa. Il giovane spaventato ha dato al gruppo di teppisti quello che chiedevano, ma loro, non paghi, poco prima di dileguarsi, hanno spaccato con il cilindro metallico il computer che il 15enne aveva con sé. Lo hanno frantumato in mille pezzi. Così, forse solo per sfregio o puro malsano divertimento. Il 15enne è tornato a casa e ha raccontato la vicenda ai familiari che hanno subito sporto denuncia ai carabinieri.

A rendere noto l’accaduto tramite chat di vicinato è la madre del 15enne: "Sono cose che non devono più succedere. Mio figlio ha fatto quello che loro gli dicevano e per fortuna è andata bene così, ma se succedeva qualcosa di più grave? Erano armati, erano in cinque contro uno. Quello che, però, mi sconvolge ancora di più è che la stazione era piena di persone. Piena di adulti che, assistendo a questa rapina, non hanno pensato neanche un attimo di fare qualcosa per aiutare. Se ne sono stati lì in disparte come se non stesse succedendo niente. Ma se nessuno voleva intervenire fisicamente una chiamata al 112 costava troppo? È una cosa impensabile e queste gang vanno fermate". I carabinieri di Sasso Marconi stanno svolgendo tutte le indagini per risalire a tutti i responsabili della rapina.

A intervenire in merito è il capogruppo Lega di Bologna Matteo Di Benedetto: "Apprendiamo con preoccupazione dell’ennesimo episodio di baby gang violente. È preoccupante lo svilupparsi e il diffondersi di questo fenomeno. Se da una parte bisogna lavorare in termini sociali ed educativi sui giovani, dall’altra le istituzioni devono prendere misure per evitare che episodi come questo si ripetano. Invitiamo il sindaco a prendere seriamente questo fenomeno e a predisporre misure in termini di sicurezza. Suggeriamo l’utilizzo di una pattuglia fissa della polizia locale in zona stazione, nonché la predisposizione di tutte le misure necessarie a favorire l’individuazione di questo gruppo di violenti".

Zoe Pederzini