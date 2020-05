Bologna, 2 maggio 2020 - Sono finiti ai domiciliari F. M. e A. L., entrambi moldavi rispettivamente di 33 e 25 anni, accusati di essere gli autori di otto rapine (video) in esercizi commerciali (sei a Bologna, due a Casalecchio) compiute tra aprile e maggio dell’anno scorso. La Squadra mobile ha eseguito quindi le ordinanze di misura cautelare dopo una meticolosa attività di indagine.

Ad essere presi di mira dai due rapinatori, molti esercizi commerciali di vendita di generi alimentari gestiti da cittadini del Bangladesh e del Pakistan presenti in città. Approfittando del fatto che questi negozi fossero aperti fino a sera inoltrata, i rapinatori attendevano non ci fossero clienti per entrare e mentre uno dei due colpiva violentemente l’addetto alle vendite immobilizzandolo, l’altro portava via il cassetto del registratore di cassa con l’incasso della giornata.

Stessa modalità utilizzata Casalecchio di Reno in una tabaccheria e in una gelateria.

Le indagini si sono servite dei video dei sistemi di sorveglianza dei negozi e incrociando le testimonianze sono risaliti alla macchina scura con cui i malviventi si allontanavano dalle scene del crimine.

In occasione dell’ultima rapina, il 10 maggio 2019 in via Montefiorino, presso un negozio di generi alimentari, si riusciva a scorgere analizzando sul posto le immagini delle telecamere presenti in negozio che nelle fasi della rapina, mentre i due stavano colpendo violentemente il malcapitato addetto, uno dei due, senza guanti appoggiava una mano sul bancone: la Scientifica ha così isolato un’impronta utile a individuare F.M..

La successiva attività investigativa, grazie anche all’analisi dei contatti e del profilo Facebook del soggetto individuato, ha permesso di risalire all’identità anche del secondo rapinatore.

Le perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti dei due hanno permesso di rinvenire gli indumenti (scarpe, maglie e pantaloni) indossati durante le rapine. Negli uffici della Polizia di Stato i due hanno confessato di essere gli autori delle otto rapine.