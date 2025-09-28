Rapinatori in manette. Tre pregiudicati nei guai: avevano portato via otto orologi in città

Avevano rubato orologi a un rappresentato orafo: la polizia di Padova arresta tre pregiudicati napoletani con precedenti per furti e rapine. I tre, giovedì scorso, hanno tentato di rapinare un orologio del valore di 80.000 euro a un imprenditore 46enne di Padova, che era da poco uscito dall’ufficio per la pausa pranzo e stava raggiungendo a piedi un bar quando si è visto tagliare la strada da una moto con bordo due uomini che lo hanno costretto a fermarsi. Il passeggero lo ha colpito violentemente più volte, ma la vittima ha resistito all’aggressione nonostante ricevesse calci e pugni in ogni parte del corpo, e nonostante i tentativi di strappargli l’orologio dal polso. I rapinatori, forse disturbati dai passanti, sono scappati lasciando a terra la vittima ferita, in direzione del casello di Padova Ovest, dove in un’auto li aspettava un complice. L’intervento dei poliziotti della Squadra Mobile di Padova e Bologna, che stavano indagando sul furto nel capoluogo emiliano, ha consentito di bloccare i tre: due sono stati bloccati nei pressi del casello, il terzo poco dopo. Dalla perquisizione dell’auto sono stati trovati otto orologi provenienti dal furto di Bologna ai danni di un rappresentante orafo, mentre altri due orologi provenienti dallo stesso furto erano al polso di due arrestati. Nell’auto è stata trovata anche la riproduzione di una targa per moto usata poco prima per coprire quella originale.

"Interventi come questo sono la chiara dimostrazione dell’alto livello di determinazione, efficienza, rapidità di investigazione degli operatori della polizia di Stato, e nell’occasione della Squadra Mobile delle Questure di Padova e Bologna cui invio il mio plauso e l’elogio più totale per quanto sono stati capaci di orchestrare in poco tempo – così Felice Romano, segretario generale del Siulp – . Non si sottovaluti l’importanza di questa operazione. In pochi minuti è stata catturata la banda di rapinatori a Padova e in pochissime ore" gli operatori della Squadra Mobile delle due città "si sono interfacciati, hanno intrecciato le indagini e gli spunti operativi, arrivando a recuperare anche la refurtiva di vecchie rapine. Questo – sottolinea Romano – vuol dire che la squadra dello Stato c’è, che è pronta e che la cittadinanza sa di poter contare su uomini e donne con occhi sempre aperti sul territorio e subito pronti ad intervenire".

Chiara Gabrielli