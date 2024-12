Rapinatori scatenati . Colpo in gioielleria. Preso con la refurtiva

Due rapine in centro poche ore, altrettanti rapinatori in manette. Quella di venerdì è stata una giornata di lavoro intenso per gli agenti delle Volanti, che sono riusciti a bloccare in flagranza entrambi i ‘predoni’. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17,20, nella gioielleria Stroili Oro di via Indipendenza. Qui, un quarantacinquenne messicano, dopo aver chiesto alla commessa di mostrargli delle collane d’oro, ne aveva afferrate quattro e dopo aver spintonato la donna, era scappato in via Indipendenza.

La vittima lo aveva inseguito, mentre altre colleghe allertavano il 113: l’uomo, per cercare di distrarla, ne aveva buttate due lungo la strada. In via Rizzoli, però, la sua corsa è stata interrotta dall’arrivo dei poliziotti che, dopo averlo bloccato, lo hanno perquisito: nel portafogli aveva due delle collane appena rapinate in gioielleria, del valore complessivo di 1500 euro, che sono state subito sequestrate e restituite.

L’altra rapina è invece avvenuta nella notte, intorno alle 3, in via Irnerio, nei pressi del giardino botanico. Qui, un pregiudicato marocchino ha aggredito una ragazza per rubarle l’iPhone 14: dopo averle strappato dalle mani il telefonino, il rapinatore si è allontanato verso il centro, inseguito dalla vittima. La giovane è riuscita a chiedere aiuto e chiamare la polizia, continuando a seguire il pregiudicato: lui, quando ha visto i lampeggianti blu avvicinarsi, ha abbandonato il telefono sul sellino di uno scooter. Una scena subito notata dai poliziotti, che lo hanno bloccato e identificato: irregolare e con una sfilza di reati alle spalle, l’uomo è risultato avere anche un foglio di via obbligatorio da Bologna, emesso dal questore ad aprile. Dopo l’arresto, ieri mattina l’uomo è comparso in direttissima. Dopo la convalida, dove nei suoi confronti è stato disposto un divieto di dimora, l’uomo è stato affidato all’ufficio Immigrazione per essere accompagnato in un centro per il rimpatrio.