Rapinatori scatenati. Tre nei guai

Un arresto e due denunce per rapina in poche ore. Li hanno messi a segno i poliziotti delle Volanti. L’arresto è avvenuto intorno alle 20,30 di lunedì sera a piazza di porta San Mamolo, dove il titolare di un negozio di alimentari, un cittadino bengalese di 40 anni, è stato minacciato di morte e spintonato da un connazionale di 29 anni. L’uomo era entrato nel negozio e aveva chiesto qualcosa da mangiare al commerciante, che gli aveva offerto della frutta. La gentilezza della vittima è stata ripagata con una richiesta di denaro, condita da minacce e spintoni. Alla reazione del negoziante, l’altro ha afferrato una busta, l’ha riempita di prodotti alimentari per una trentina di euro, e se n’è andato. Il quarantenne ha quindi chiamato la polizia: gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il rapinatore a bordo di un bus, sul quale era appena salito. Al termine degli accertamenti, il ventinovenne è stato arrestato per rapina.

A finire nei guai, invece, al Centro Borgo, sono stati due tunisini di 20 e 21 anni, sorpresi dalla vigilanza con lo zaino pieno di refurtiva, appena rubata nel settore ‘tecnologia’ del negozio. I due, che avevano riempito la borsa con cuffiette e caricabatterie, danneggiandone anche le confezioni, si erano presentati alla cassa pagando solo una confezione di caffè. I vigilanti allora hanno chiesto loro di restituire la merce e questi hanno risposto minacciando di morte gli addetti e colpendoli, nel tentativo di fuggire. Al Centro Borgo intanto però era arrivata la polizia che ha fermato i due, entrambi con precedenti specifici, che sono stati quindi denunciato per rapina impropria.