Rapinatrice alla Dozza

Doveva scontare quattro anni per rapine. La donna, una quarantaduenne, è stata arrestata l’altro giorno dai carabinieri del

Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro, che hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura. La donna, domiciliata in città e disoccupata, è stata rintracciata dai militari dell’Arma in Maggiore: riconosciuta, la destinataria del provvedimento è stata accompagnata in caserma per gli atti. Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata dai carabinieri e poi accompagnata alla casa circondariale, dove dovrà scontare una pena residua di 4 anni di reclusione, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna, ricevute in passato a seguito di diverse rapine messe a segno.