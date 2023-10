Rapinava gioiellerie in mezza provincia. Arrestato ad Ancona

Con la sua banda, aveva ripulito diverse gioiellerie in provincia di Bologna. E ad Ancona si stava godendo la Notte bianca quando è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della questura dorica. È accaduto sabato sera. Si tratta di un 27enne italiano, nato in Puglia, ma di origini albanesi, che dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di carcere. L’operazione ha visto la collaborazione della polizia di Bologna e della sezione criminalità organizzata del capoluogo marchigiano. Sul 27enne, pendeva un ordine di carcerazione per rapine compiute tra Modena e Bologna nell’estate 2020. Il ragazzo, insieme a un altro italiano e a due albanesi, usava raggiungere le attività da ripulire, a Casalecchio di Reno e a Castel Maggiore a bordo di auto rubate. La refurtiva fruttò al sodalizio oltre 100mila euro.