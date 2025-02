Rapine e aggressioni: fermati 8 giovanissimi a Bologna

Bologna, 26 febbraio 2025 - Maxi vasta operazione della Polizia su tutto il territorio nazionale.

Operazione contro la criminalità giovanile a Bologna

A Bologna sono stati fermati "otto i giovani autori di rapine e aggressioni" a febbraio dalla Squadra mobile. Questa operazione è parte di una serie di servizi di polizia giudiziaria volti a contrastare il fenomeno della criminalità giovanile e identificare gli autori di gravi reati commessi in città Bologna questo mese.

Dettagli dell'attività investigativa

Nel dettaglio, l'attività investigativa "ha permesso di sottoporre a fermo di polizia giudiziaria quattro giovani stranieri", indiziati di alcune rapine violente commesse in centro e in zona Borgo Panigale.

Arresto in flagranza: Un minore è stato arrestato in flagranza per tentata rapina nel centro storico.

Controlli nelle comunità: Altri tre minori "sono stati arrestati, nell'ambito di un controllo in una comunità per minori stranieri non accompagnati, per una violenta aggressione nei confronti degli operatori di Polizia e portati in carcere".

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.