Rapine alla Barca di Bologna, tre colpi in 24 ore: trauma cranico per una vittima. È caccia all’aggressore seriale

Polizia

Bologna, 5 gennaio 2023 – C’è da chiedersi se alla Barca ci sia uno scippatore seriale di donne. Il dubbio è lecito, visto che nel giro di due giorni sono state tre le vittime di furti con strappo degenerati in rapine, tutti messi a segno nel quartiere.

L’ultimo episodio ieri pomeriggio, intorno alle 17, è avvenuto lungo il sentiero pedonale che congiunge via De Ambris con via della Barca. Qui camminava una signora di 76 anni, diretta a casa dopo aver fatto la spesa. La donna, stando poi a quanto raccontato alla polizia, si era accorta della presenza di un uomo che percorreva la sua stessa strada, ma visto che lui aveva cambiato direzione, aveva continuato senza preoccuparsi. Finché lui, dopo averla raggiunta alle spalle, l’ha afferrata per il collo e l’ha buttata a terra, strappandole poi la borsa e fuggendo via, in direzione di via della Barca.

La signora, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è stata subito soccorsa da alcuni passanti, che hanno chiamato il 118 e la polizia. La donna è stata visitata e poi trasportata, in codice di media gravità, al Maggiore. Gli agenti delle Volanti hanno avviato le ricerche del rapinatore, senza riuscire a rintracciarlo.

Il giorno prima si erano consumate nelle strade limitrofe altre due aggressioni analoghe, su cui adesso stanno indagando, invece, i carabinieri. La prima chiamata al 112 martedì è arrivata intorno all’ora di pranzo, da via Giorgio La Pira: a chiamare una donna, che aveva appena soccorso una sessantaseienne. Anche in questo caso la vittima era stata colta di sorpresa mentre rientrava a casa. Stando a quanto ricostruito dai militari del Radiomobile, un uomo le si è parato davanti all’improvviso, prendendola a schiaffi e buttandola a terra, dopo averle strappato la borsa. I testimoni hanno raccontato di aver visto fuggire l’uomo verso via del Beccaccino: anche di lui, malgrado le ricerche subito avviate dai carabinieri, si è persa ogni traccia.

Un paio d’ore dopo, l’altro episodio, questa volta ai danni di una pensionata di 82 anni: erano circa le 16 quando l’anziana, che si trovava nei pressi di casa in via Pulega, è stata strattonata, con lo scopo di rubarle la borsa, che conteneva documenti e poche decine di euro. La signora a causa della violenza è finita a terra, battendo la testa contro un muretto: è stata subito soccorsa e, di nuovo, alla Barca sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Adesso polizia e Arma stanno analizzando i video degli impianti di sorveglianza del quartiere, per capire se tutte le rapine siano state commesse dalla stessa persona oppure ci siano più delinquenti impegnati in un’azione che sembra coordinata, ai danni di anziane e signore sole.