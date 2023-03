Rapine e botte in pieno giorno

Una piaga, quella del bullismo, che si sta sempre più radicando nella società. Aggressori e aggrediti sono sempre più giovani e gli episodi sempre più frequenti. Era il 2 febbraio quando, sempre a San Lazzaro, alla fermata del bus sulla via Emilia, un quindicenne, in pieno pomeriggio, era stato colpito con uno zainetto alla nuca e derubato di quel poco che aveva in tasca da un gruppetto di coetanei che, poi, si era dileguato per le vie del paese. Stesso copione, ma in via Val d’Aposa, a due passi da piazza Maggiore, ad agosto scorso. Erano le 16,30 quando due amici, di 14 e 15 anni, sono stati accerchiati da una baby gang allo scopo di derubarli di portafogli e orologi. I due ragazzini, dopo aver opposto resistenza, sono stati picchiati fino a che alcuni passanti non sono intervenuti e i giovani aggressori, stranieri, si sono volatilizzati per le strade della città. Il 23 gennaio del 2022, invece, fatti analoghi erano successi al parco Quarto Inferiore, frazione di Granarolo. Due ventenni del posto, seduti su una panchina del parco di via Bettini, erano stati improvvisamente aggrediti da numerosi ragazzi che, col volto travisato da mascherina e felpa con cappuccio, li avevano circondati estraendo anche un coltello. Gli aggressori, tre minorenni bolognesi (di 15, 16 e 17 anni), in questo caso erano stati arrestati dai carabinieri.