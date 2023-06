Rapine e furti in Bolognina Preso ventenne

Un ventenne di origine romena è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere l’autore di diversi episodi, tra rapine e furti, commessi tra gennaio e febbraio nelle zone Bolognina e Navile. A fine gennaio, nel parco delle ex Caserme rosse, aveva minacciato con un coltello due coetanei per farsi consegnare uno smartphone e alcune monete. Alcuni giorni dopo, in via Saliceto, aveva preso di mira un altro ragazzo con un coccio di bottiglia, ma la vittima era riuscita ad allontanarsi e sottrarsi alla rapina. A metà febbraio, lo stesso giovane aveva compiuto un furto nella sede di alcuni uffici nello stesso quartiere, dove si era introdotto infrangendo una vetrata. Già conosciuto alle forze dell’ordine, il ventenne è stato identificato dalla Squadra mobile anche mediante la visione delle immagini di videosorveglianza e raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere.