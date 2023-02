"Rapine, furti e degrado alimentano l’insicurezza Bene le pattuglie in strada"

di Nicoletta Tempera

"Spesso si sente dire che la percezione di insicurezza è un sentimento slegato da ciò che realmente avviene. Non è così: l’andamento di determinati fenomeni criminali va di pari passo con il grado di insicurezza". È il sociologo e docente universitario Marzio Barbagli a sfatare il mito dell’allarme sociale che prescinde dalla realtà dei fatti. "Altrimenti bisognerebbe pensare che i cittadini siano tutti matti", dice.

Professor Barbagli, ci sono reati che fanno salire più di altri la preoccupazione?

"Reati come le rapine in strada o i furti in casa, che toccano la sfera del privato, della vulnerabilità, generano molto più senso di insicurezza, rispetto, ad esempio, all’omicidio, il reato se vogliamo più grave. E poi influiscono molto anche alcune situazioni al limite del reato".

Situazioni di che tipo?

"Quelle che i giornali riassumono nel concetto di ‘degrado’: la presenza massiccia di ubriachi in una determinata zona, le scritte sui muri, i vandalismi. Insomma, tutti quei segni che turbano la gestione degli spazi pubblici, anche in assenza di reati più gravi".

Perché?

"Perché fanno pensare che non c’è un’autorità che fa rispettare l’ordine. Un po’ la situazione della zona universitaria. E mi domando perché non si sia mai pensato seriamente di spostare l’università, evitando così quella concentrazione di situazioni e persone che rende la gestione di questa parte del centro così difficile".

Bologna è ai primi posti nell’indice della criminalità. C’è un senso civico più elevato che porta a denunciare e falsa il dato o anche questo è un falso mito?

"La disponibilità a denunciare non dipende per nulla dallo spirito civico. Lo spirito civico è stato usato dagli interessati (Comune, partiti e forze dell’ordine), ma è una balla che qui ci sono più reati perché si denuncia di più rispetto ad altre parti d’Italia (e questo lo dicono i dati Istat). Ciò che spinge a denunciare, da parte delle vittime, è la possibilità di ritrovare il maltolto: lo spirito civico non influisce".

Torniamo indietro, alle rapine. In strada sono aumentate, ma dopo anni sono tornate anche in casa, come in via di Casaglia.

"Si è alzato il livello di ‘audacia’ e sono cambiati anche gli orari in cui queste persone agiscono: prima i furti in casa si facevano quando si sapevano le abitazioni vuote, adesso assistiamo a un aumento di episodi in cui i ladri entrano alla presenza dei proprietari, con un rischio elevato per entrambi. Perché anche il ladro ha paura e questo può portarlo ad atti violenti".

Il Covid ha influito sull’aumento dei reati?

"Sì, ma non come si dice per una frustrazione legata alle restrizioni vissute. È più il bisogno di far tornare a quadrare i conti, di rimettere in sesto gli affari dopo un periodo di inattività".

La Prefettura, nelle zone critiche, come Bolognina, stazione e zona universitaria, sta rispondendo con servizi ad alto impatto.

"La risposta delle istituzioni, con pattuglie numerose e ben visibili in strada, funziona non solo per rassicurare i cittadini, ma agisce in chiave di prevenzione deterrente".