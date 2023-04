Rapine sui colli, servono subito le telecamere

Il tema dei furti e delle rapine in villa è diffuso e non riguarda solo l’area dei colli. L’ultimo colpo da professionisti è stato in via Cadriano: i ladri, gente esperta, hanno segato le inferriate come se fossero di burro (erano ben attrezzati) e hanno ripulito una villetta di oro e gioielli per un totale di 200mila euro. Le abitazioni sui colli però sono quelle che più di altre sono finite nel mirino. La prevenzione sta nel controllo di vicinato e nelle telecamere che devono essere piazzate ovunque, sia dai privati che dall’ente pubblico. Perdiamo un po’ di privacy? Forse sì, meglio però garantire maggiore sicurezza. Il problema è stato sollevato in Prefettura coinvolgendo anche il Comune perchè per ora nel nuovo piano non è contemplata la zona dei colli. Ed è un errore a cui porre rimedio. Su questo punto l’amministrazione e le forze dell’ordine devono riflettere: le telecamere servono anche lì insieme a un rinforzo dell’illuminazione pubblica. E’ nato pure un comitato dal nome Comicolli che si sta facendo interprete del problema insieme a quello della viabilità (altro nodo da sciogliere). L’escalation di furti e rapine è approdata anche in consiglio comunale con una interrogazione di Fratelli d’Italia. Dunque il problema esiste e una risposta va data. Non con i tempi della burocrazia comunale ma con quelli del buonsenso. Cioè rapidi. La città legale non deve arrivare dopo la città reale.

