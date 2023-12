Rapisce ragazza conosciuta online e la costringe a prostituirsi, arrestato 25enne

Bologna, 12 dicembre 2023 - Sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione e tentata violenza sessuale. Con queste accuse è stato arrestato un 25enne romeno, portato alla Dozza dai carabinieri della stazione Casalecchio.

Domenica pomeriggio, la centrale operativa riceve una chiamata internazionale da un romeno, ma residente in Austria, che chiede aiuto per liberare la cugina, poco più che ventenne, segregata in un appartamento di una palazzina a Casalecchio.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che nel luogo indicato dal mittente hanno trovato l’aguzzino in fuga. Bloccato l’uomo, nell’appartamento al quinto piano gli agenti hanno trovato la ragazza seminuda e in stato di choc.

La storia La giovane donna arriva in Italia nella giornata di sabato, accompagnata da tre uomini, per incontrare un ragazzo conosciuto sui social. Una trappola della quale la vittima si accorge immediatamente, tentando la fuga. A quel punto, il 25enne l’ha segregata nell’appartamento per farla prostituire, dopo averla picchiata e aver tentato di stuprarla.

Un incubo finito, grazie all’arrivo dei militari dell’Arma, che hanno portato l’uomo alla Dozza, già noto alle forze dell’ordine: a febbraio 2022, il romeno era stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Benedetto Val di Sambro, su richiesta dell’autorità giudiziaria romena, che aveva emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. La pena era di tre anni e otto mesi di reclusione per omicidio colposo e lesione personale, commessi in Romania nel 2016.