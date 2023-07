Rapito" a Bologna, stasera proiezione del film e serata dedicata al fotogiornalismo internazionale."

È certamente il film di cui si parla. Non solo perché la storia – vera e appassionante – è tutta bolognese, ma anche per le critiche positive che ha incassato a Cannes e per il dibattito che ha suscitato. Il film è ’Rapito’, storia del piccolo Edgardo Mortara, strappato alla famiglia ebrea nel 1858 ed educato come cattolico per volere di papa Pio IX. Il regista Marco Bellocchio sarà questa sera alle 21,45 all’arena Puccini, in occasione della proiezine del film con il produttore Simone Gattoni e gli attori Enea Sala e Fausto Russo.

Contemporaneamente, in piazza Maggiore, sempre alle 21,45 l’ormai classica serata dedicata ai migliori scatti del fotogiornalismo internazionale, in collaborazione con l’associazione Image e la World Press Photo Foundation. Sul grande schermo saranno proiettate le foto vincitrici di quest’anno. Ospiti i due fotograti italiani vincitori, Alessandro Cinque e Simone Tramonte.