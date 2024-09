Rari Nantes, ecco la Mesterova: "Un orgoglio vestire questa maglia"

Terzo colpo di mercato della stagione per la Rari Nantes Bologna. La società presieduta da Rosa Gambardella ha infatti tesserato per la prossima stagione la giovanissima slovacca Nela Mesterova. Classe 2006 la giocatrice slovacca ha alle spalle una notevole esperienza a livello nazionale e internazionale. A livello di club con KVP Kupele Piestany ha vinto tanti campionati giovanili, con la nazionale slovacca ha invece partecipato a campionati Europei e Mondiali, tra cui nel 2024 i Campionati Europei Senior di Eindhoven e quelli Under 19 di Zagred. Nela Mesterova ha tenuto particolarmente a salutare società, compagne di squadra e appassionati di pallanuoto con le prime dichiarazioni. "Sono molto orgogliosa di poter far parte della Rari Nantes Bologna – sottolinea –. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i nostri traguardi". Parole che testimoniano la gran voglia di Mesterova di mettersi alla prova in un campionato impegnativo e difficile come è quello di serie A2 femminile di pallanuoto, ma anche l’aiuto che la diciottenne potrà dare alla squadra. "Prima di tutto vorrei ringraziare Cinzia Ragusa che ci ha segnalato le qualità della ragazza – conferma Rosa Gambardella –. Nela è un profilo molto interessante. Potrà essere fin da subito molto utile a coach Posterivo".