Rassegna di teatro per bambini

Inizia oggi al Centro civico Bortolani di Valsamoggia la Piccola rassegna di teatro rivolta ai bambini e alle famiglie. Alle 16 va in scena ’Una storia come poche altre’ che la compagnia Os Bobos interpreta tra i battibecchi di Ettore e Peppina, una coppia inusuale, e a sorpresa la protagonista sarà Matilda, una pianta speciale. Tra musica e acrobatica la coppia diventa trio... e il pubblico si domanda: ci sarà il lieto fine? Il 2 aprile sarà la volta di "Carovane, musicanti e la ricerca dell’acqua": spettacolo di marionette del Rajastan dell’India, della compagnia ArS RuRaliS - Una reinterpretazione del teatro Kathputli in cui si racconta di una carovana di musici e danzatrici alle prese con un inquieto cobra che non fa avvicinare gli abitanti al pozzo. Si racconterà delle culture nomadi e del bene più prezioso... l’acqua.