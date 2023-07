Rassegna estiva senza rifiuti grazie ai bicchieri riutilizzabili

L’estate di San Lazzaro pensa al divertimento, con un fitto programma di eventi, ma sempre strizzando l’occhio alla sostenibilità. Un’attenzione all’ambiente resa possibile grazie alla campagna ‘Usa & Tieni’. Il Comune, per la lunga rassegna di eventi ‘Estate nell’aria’, ha acquistato 4mila bicchieri di plastica rigida che verranno distribuiti durante le iniziative dietro cauzione. Dopo l’uso si restituisce il bicchiere e si riottiene la cauzione. I bicchieri verranno poi lavati presso la stoviglioteca comunale e saranno nuovamente pronti per l’uso. Verranno installati anche erogatori d’acqua per evitare l’uso di bottiglie di plastica.

Ne parla con orgoglio l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli: "A San Lazzaro proseguono le iniziative volte alla riduzione della plastica. Grazie a un contributo di Atersir di oltre 26mila euro abbiamo avviato progetti che coinvolgono le attività commerciali e l’organizzazione di eventi. In particolare l’introduzione del bicchiere riutilizzabile per le serate nella Corte comunale consentiranno una riduzione di circa 15mila bicchieri di plastica monouso e di 3mila bottigliette. All’uso del bicchiere riutilizzabile il progetto affianca infatti l’introduzione di erogatori di acqua alla spina che potranno essere utilizzati per tutti gli eventi. L’iniziativa si aggiunge a iniziative come i finanziamenti ai commercianti, oltre una decina, che hanno partecipato alla riduzione degli imballaggi e delle borsine monouso e che riceveranno in autunno il ‘bollino green’ e a progetti come la stoviglioteca che consente ai cittadini che fanno richiesta di organizzare gratuitamente eventi senza l’uso di plastica monouso, utilizzando i 400 coperti in materiale riutilizzabile ritirabili a Casa Bastelli". Proprio nell’ottica del contatto con l’ambiente torna anche ’Per Campi e per orti’, la rassegna organizzata dalle aziende agricole e dagli agriturismi di San Lazzaro, con il sostegno del Comune, per far conoscere e valorizzare il patrimonio agricolo e ricettivo del territorio.

Zoe Pederzini