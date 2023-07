Rassegna "Restiamoagallatour" porta il circo a San Giovanni in Persiceto

A San Giovanni in Persiceto sono in programma due appuntamenti di circo diffuso nell’ambito della rassegna Restiamoagallatour, rassegna che prevede spettacoli e laboratori nei paesi toccati dalla Ciclovia del Sole e non. L’obiettivo è quello di portare alle famiglie il circo in una chiave di teatro sociale. Oggi alle 18,30, nel parco Sacenti di San Matteo della Decima, ‘Inbolla’, gioco con bolle di sapone giganti a cura della Compagnia Wanda Circus. Domani, alle 21,15, nella piazzetta di Borgata città, ‘La corda’, spettacolo di equilibrismo su corda con la Compagnia Petit Cabaret 1924. Restiamoagallatour è realizzata con il contributo della Regione e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana.